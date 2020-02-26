В Кочкуровском районе пьяный автомобилист устроил ДТП

В Кочкуровском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Указанный инцидент произошел вечером 25 февраля на территории села Новые Турдаки. 40-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21093 в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на высокой скорости по улице Ленина, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на металлический отбойник.

43-летний пассажир легковушки получил травмы. Пострадавший был госпитализирован.

Выяснилось, что срок действия водительского удостоверения 40-летнего автомобилиста истек в конце июня 2018 года.

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Источник: гибдд.рф