В Саранске полицейские провели операцию «Путана»

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-профилактическую операцию под названием «Путана».

В ходе проведения указанной операции стражи порядка задержали 7 девушек, которые оказывали интимные услуги за денежное вознаграждение. В отношении данных гражданок были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Кроме того, был задержан мужчина, который доставлял девушек к местам оказания услуг.

По информации. опубликованной пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф