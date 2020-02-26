В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели операцию под названием «Нетрезвый водитель».

Указанная операция проводилась в период с 21 по 24 февраля. За упомянутый период времени стражи порядка выявили 52 автомобилиста, севших за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Массовые проверки водителей на состояние опьянения будут продолжены на территории Мордовии с 28 февраля.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф