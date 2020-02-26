Хоккейная команда УФСИН РФ по Мордовии сыграла завершающие игры сезона

Хоккейная команда УФСИН РФ по Мордовии завершила сезон.

В завершающих играх представители ФСИН соревновались с хоккейными командами Зубовой Поляны и Краснослободска.

По итогам указанных игр победителем стала команда пенитенциарного ведомства республики.

Наиболее отличившимися стали сотрудник ИК-7 Павел Костькин и Петр Сяткин, который несет службу в ИК-5.

Проведение спортивных мероприятий способствует укреплению здоровья, сплочению коллектива, а также пропагандирует важность физической подготовки и здорового образа жизни.

Также читайте о том, что команда МВД по Мордовии стала лидером республиканских соревнований по лыжным гонкам.

Источник: 13.fsin.su