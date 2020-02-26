Прокуратура Теньгушевского района выявила нарушение пенсионного законодательства

В Теньгушевском районе сотрудниками прокуратуры было выявлено нарушение пенсионного законодательства.

Представителями ведомства было установлено, что в период с декабря минувшего года по январь текущего года администрацией Такушевского сельского поселения Теньгушевского района восьми гражданам, ранее работавшим на муниципальной службе, в полном объеме не выплачивалась доплата к пенсии муниципального служащего на общую сумму более 42 тыс. рублей.

Главе сельского поселения было внесено представление.

Также читайте о том, что прокуратура Мордовии принимает меры к взысканию задолженности за использование государственного и муниципального имущества.

Источник: prokrm.ru