Житель Саранска, до смерти избивший знакомого, отправится в тюрьму

Житель Саранска, который до смерти избил своего знакомого, ближайшие 10 лет проведет в тюрьме.

Преступление было совершено днём 1 февраля прошлого года. Злоумышленник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в одной из квартир жилого дома №71, расположенного по адресу – улица Попова. Из-за личной неприязни преступник жестоко избил своего знакомого. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

В октябре минувшего года Ленинский районный суд Саранска приговорил злоумышленника к 10 годам лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанное постановление, но судебная коллегия по уголовным делам признала данный приговор законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru