В Саранске стартовал конкурс «Ученик года-2020»

В Саранске начался республиканский конкурс под названием «Ученик года-2020».

В указанном конкурсе принимает участие 21 школьник.

Конкурсанты сразятся в интеллектуальном поединке, краеведческом конкурсе и пройдут несколько других испытаний.

Имя лучшего ученика станет известно 27 февраля. Победитель республиканского этапа будет представлять Мордовию на конкурсе ПФО.

По информации «Известий Мордовии».

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