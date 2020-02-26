26-летний житель Саранска во время ссоры едва не убил свою знакомую

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 26-летний молодой человек, который жестоко избил свою знакомую.

22 февраля 26-летний гражданин гостил у своего знакомого, проживающего в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Пушкина. В компании владельца жилья и ещё одной его гостьи 46-летнего возраста парень распивал алкогольные напитки. В определенный момент хозяин квартиры прилег отдохнуть в другой комнате. После этого между гостями вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений парень принялся избивать женщину руками и ногами. Затем молодой человек вытащил пострадавшую на лестничную площадку. Проживающие по соседству граждане, увидев женщину, вызвали медиков.

Пострадавшая была госпитализирована. Медики диагностировали у женщины очаговую травму головного мозга.

Молодой человек был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Ранее парень имел проблемы с законом из-за угрозы убийством.

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Источник: 13.мвд.рф