Восемь жителей Саранска пойдут под суд по обвинению в покушении на мошенничество в сфере страхования

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении нескольких жителей Саранска, которые обвиняются в покушении на мошенничество в сфере страхования.

Один из обвиняемых приобретал автомобили с пробегом. Другой участник преступной группы договаривался о предоставлении машин во временное пользование с владельцами дорогостоящих транспортных средств престижных марок. Затем обвиняемые инициировали ДТП, оформляли протокол о якобы произошедшем происшествии и подготавливали необходимые документы для предоставления в ГИБДД и страховую компанию.

В 2018 году фигуранты уголовного дела инициировали три ДТП. Довести преступный замысел до конца обвиняемые не смогли, поскольку в ходе проведения экспертиз выяснилось, что имеющиеся повреждения машин не соответствуют тем, которые указаны в протоколах.

В общей сложности в противозаконной деятельности принимали участие восемь жителей Саранска.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

Также читайте о том, что 26-летний житель Саранска во время ссоры едва не убил свою знакомую.

Источник: 13.мвд.рф