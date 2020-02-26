В Ленинском районе Саранска подвели итоги операции «Полиция и дети»

В Ленинском районе Саранска были подведены итоги проведения межведомственной операции под названием «Полиция и дети».

Указанная операция проводилась в период с 17 по 21 февраля.

В ходе проведения рассматриваемого мероприятия в отношении родителей (законных представителей) было составлено 3 административных протокола. В отношении несовершеннолетних граждан участники операции составили также 3 административных протокола.

Представители органов системы профилактики провели 54 профилактические беседы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске стартовал конкурс «Ученик года-2020».

Источник: adm-saransk.ru