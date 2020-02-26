В Ленинском районе Саранска проводятся встречи с населением по вопросам безопасности

Сотрудниками администрации Ленинского района Саранска совместно с участковыми уполномоченными полиции проводятся встречи с населением.

В ходе указанных встреч рассматриваются вопросы, касающиеся угрозы мошеннических действий, необходимости установки камер видеонаблюдения для предотвращения административных и уголовных правонарушений, а также антитеррористической безопасности.

Кроме того, проводятся разъяснительные беседы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и многим другим вопросам, которые интересуют горожан.

По информации, опубликованной пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru