В Октябрьском районе Саранска прошел семинар-совещание по вопросам административного законодательства

В администрации Октябрьского района Саранска прошел семинар-совещание по вопросам административного законодательства.

В указанном мероприятии приняли участие председатель административной комиссии Сандин А.М., секретарь административной комиссии Рукавишникова Н.В., начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по Саранску Челмакин С.Д. и другие сотрудники данного отдела.

Были обсуждены вопросы касающиеся, профилактических мер, направленных на повышение уровня безопасности, а также привлечения к ответственности правонарушителей.

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Источник: adm-saransk.ru