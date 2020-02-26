В Саранске пройдет семинар для предпринимателей, представителей сферы промышленности и муниципальных предприятий

В Саранске будет проведен общий семинар для предпринимателей, представителей сферы промышленности и муниципальных предприятий.

Исторический зал городской администрации станет местом проведения указанного мероприятия. Начнется семинар в 15:00 27 февраля.

В ходе данного мероприятия будет рассмотрен порядок оказания государственной помощи на основании социального контракта для реализации мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. Кроме того, будут обсуждены проблемы, касающиеся внедрения электронных трудовых книжек.

Для участия в семинаре до 12:00 27 февраля необходимо направить заявку на следующий электронный адрес: eco6@adm-saransk.ru. В заявке должны быть указаны Ф.И.О., наименование организации, должность, контактный телефон. Также данную информацию можно сообщить по следующему телефонному номеру: 24-15-40.

Читайте также о том, что в Октябрьском районе Саранска прошел семинар-совещание по вопросам административного законодательства.

Источник: adm-saransk.ru