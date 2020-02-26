Полицейские обнаружили в квартире 38-летней жительницы Саранска наркопритон

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, которая подозревается в предоставлении своей квартиры для потребления наркотиков.

Стражами порядка было установлено, что в период с февраля по август прошлого года 38-летняя жительница Саранска неоднократно предоставляла свою квартиру посторонним лицам для потребления запрещенных веществ. Об этом факте стало известно во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф