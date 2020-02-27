В Лямбирском районе в результате пожара пострадал мужчина

В Лямбирском районе произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Вечером 26 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Большая Елховка. Возле дома №34, расположенного по адресу – улица Молодежная, загорелся сарай.

Выяснилось, что владелец указанного дома 1964 года рождения в надворной постройке проводил сварочные работы. Спустя некоторое время мужчина покинул сарай. Через несколько минут гражданин, уже находясь в доме, увидел дым, который валил из надворной постройки.

Мужчина пытался самостоятельно ликвидировать возгорание, вследствие чего получил термические ожоги кистей рук. После этого гражданин вызвал пожарных.

Огонь уничтожил кровлю сарая на площади 40 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru