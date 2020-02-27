В Ковылкино сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов совместно с представителями пожарно-спасательной части №17 и местного отделения ВДПО проводят профилактические акции «Соблюдай требования пожарной безопасности».

Мероприятия проводятся как в частном жилом секторе, так и в многоквартирных домах, расположенных в Ковылкино. До граждан доводятся правила пожарной безопасности в быту, а также при эксплуатации электрического и печного оборудования.

В общей сложности было проинструктировано более 1000 жителей Ковылкино и распространено порядка 2000 памяток о мерах пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru