В Саранске были проведены пожарно-тактические учения

В Саранске 26 февраля прошли пожарно-тактические учения.

Легенда учений гласила, что на четвертом этаже административного здания ГУ МЧС РФ по Мордовии, расположенного по адресу – улица Фурманова, из-за неисправности электропроводки вспыхнул огонь. Условное возгорание имело место в экскурсионном зале. Персонал сообщил о случившемся в службу спасения, провел эвакуацию людей и принял меры по тушению пожара.

В ходе рассматриваемых учений были отработаны вопросы работы оперативного штаба пожаротушения, тыла и связи, взаимодействия между подразделениями пожарно-спасательного гарнизона Саранска, а также приемы и способы подачи огнетушащих средств при тушении пожаров на объектах транспорта и связи.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru