В Саранске женщина во время ссоры несколько раз ударила сожителя топором

В Саранске 30-летняя гражданка во время ссоры едва не убила своего сожителя.

Недавно 30-летняя жительница Саранска распивала алкогольные напитки в компании своего 24-летнего гражданского супруга. Во время застолья молодой человек оскорбил сожительницу. В ответ на это женщина взяла в руки топор и несколько раз ударила им обидчика.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у молодого человека открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные раны головы, шеи, грудной клетки, ссадины и кровоподтеки головы, тела, рук и ног.

30-летняя гражданка была привлечена к уголовной ответственности. В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф