В Саранске горел автомобиль

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.
Поздним вечером 26 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Полежаева. Загорелся автомобиль марки «Рено-Логан», припаркованный возле дома №180.
Огонь повредил моторный отсек и салон транспортного средства на площади 1 кв. м.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru