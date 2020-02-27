52-летняя жительница Лямбирского района фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев

В Лямбирском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев.

Стражами порядка было установлено, что в первой половине прошлого года 52-летняя гражданка, проживающая в деревне Суркино, фиктивно прописала в принадлежащем ей доме нескольких граждан Таджикистана, один из которых выступил пособником в регистрации двух соотечественников.

В отношении жительницы Лямбирского района было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф