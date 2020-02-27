В Саранске сотрудники ГИБДД проводят операцию «Пешеходный переход»

В Саранске сегодня, 27 февраля, сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и аккуратными, переходить дорогу только в специально установленных для этого местах, а в темное время суток или в условиях плохой видимости использовать на предметах одежды световозвращающие элементы.

С начала нынешнего года на территории Саранска было зафиксировано 28 ДТП с участием пешеходов. В результате данных инцидентов один человек погиб и ещё 29 получили травмы.

Также читайте о том, что полицейские обнаружили в квартире 38-летней жительницы Саранска наркопритон.

Источник: 13.мвд.рф