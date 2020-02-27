В Темникове прошла операция «Должник»

В Темникове сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Должник».

Указанное мероприятие было направлено на выявление и привлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от добровольной оплаты административных штрафов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В ходе проведения операции было составлено 6 материалов по факту уклонения от исполнения административного наказания. Помимо этого, был выявлен ряд нарушений ПДД, среди которых перевозка детей без специального удерживающего устройства и тонировка.

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Источник: 13.мвд.рф