В Ельниковском районе сгорел сарай

В Ельниковском районе произошел пожар, который уничтожил сарай.

Происшествие произошло вечером 26 февраля на территории села Большие Мордовские Пошаты. Возле дома №78, расположенного по адресу – улица Советская, загорелся сарай. Огонь полностью уничтожил постройку на площади 54 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru