В Ельниковском районе сгорел сарай

В Ельниковском районе произошел пожар, который уничтожил сарай.
Происшествие произошло вечером 26 февраля на территории села Большие Мордовские Пошаты. Возле дома №78, расположенного по адресу – улица Советская, загорелся сарай. Огонь полностью уничтожил постройку на площади 54 кв. м.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru