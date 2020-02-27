Сотрудники одной из колоний Мордовии посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

Сотрудники колонии-поселения №8 УФСИН РФ по Мордовии посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ясная поляна».

Гости приехали не с пустыми руками. Представители ведомства привезли детям сладости, фрукты и учебные принадлежности.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ясная Поляна» представляет собой одно из учреждений социального обслуживания несовершеннолетних системы социальной защиты населения Мордовии. Здесь проходят курс реабилитации дети, которые остались без попечения родителей.

По информации, опубликованной пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии общественники посетили следственный изолятор.

Источник: 13.fsin.su