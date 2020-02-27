В Саранске несколько домов остались без холодной воды

В Саранске по причине проведения ремонтных работ на участке водопровода на перекрестке улиц Коммунистической и Рабочей в некоторых домах будет приостановлена подача холодной воды.

До окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение по следующим адресам: ул. Коммунистическая, д. №8; ул. Рабочая, д. №№5, 6, 7, 8, 10, 13, 15; ул. Крупской, д. №№14, 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4.

На время отсутствия водоснабжения организован подвоз воды. Машина с водой находится между домами №8 и №10, расположенными по ул. Рабочей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru