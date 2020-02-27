В Саранске были внесены изменения в работу общественного транспорта

В Саранске из-за проведения ремонтных работ по ул. Рабочей были внесены временные изменения в работу общественного транспорта.
Работа троллейбусного маршрута №15 была временно приостановлена. Вместо этого была усилена работа автобусного маршрута №20, который следует по упомянутому троллейбусному маршруту с заездом к санаторию «Саранский».
Кроме того, была усилена работа троллейбусного маршрута №13.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru