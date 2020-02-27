В Ичалковском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Ичалковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло утром 26 февраля на одном из участков дороги, соединяющей Кемлю и Саранск, недалеко от населенного пункта Рождествено. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не сообщается, потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

В результате данного ДТП телесные повреждения получили два человека.

Причина происшествия устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru