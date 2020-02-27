В Саранске 67-летняя женщина пострадала, упав в салоне автобуса

В Саранске 67-летняя гражданка пострадала в результате падения в салоне автобуса.

Указанный инцидент произошел утром 26 февраля. По предварительной информации, 61-летний гражданин, находившийся за рулем автобуса марки МАЗ, во время движения по улице Коваленко резко затормозил перед пешеходным переходом. В этот момент в салоне транспортного средства упала 67-летняя пассажирка.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф