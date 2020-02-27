В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали три человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло утром 26 февраля на 13-м километре дороги, соединяющей Зубову Поляну и Ширингуши. По предварительным данным, 53-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Нива», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Лифан». После соударения обе машины вылетели в кювет.

Водителю «Шевроле-Нивы» и 53-летней пассажирке «Лифана» медицинская помощь была оказана на месте ДТП. 31-летний гражданин, управлявший иномаркой, был госпитализирован.

Водитель «Шевроле-Нивы» отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

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Источник: гибдд.рф