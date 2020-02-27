Неизвестный мошенник ограбил предпринимателя из Саранска

В Саранске предприниматель был ограблен неизвестным мошенником.

Несколько дней назад 52-летний предприниматель обнаружил на одном из сайтов объявление об оказании помощи при получении кредита. Мужчина вышел на связь с автором данной публикации. Последний сообщил, что за оказание услуг нужно заплатить комиссию в размере 38250 рублей. Предприниматель перечислил деньги на указанный автором объявления банковский счет. Затем мошенник перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф