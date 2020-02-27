Житель Мордовии подозревается в угоне автомобиля

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Мордовии, который подозревается в угоне автомобиля.

Подозреваемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, на машине такси направился из развлекательного заведения, расположенного в городе Ковылкино, в село Курнино. По пути следования между таксистом и пассажиром вспыхнула ссора. Пьяный мужчина принялся избивать водителя. Произошло это после заявления таксиста об отказе продолжать движение. В определенный момент водитель вышел из салона. Пассажир сел за руль и уехал. Проехав несколько километров, подозреваемый потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет. Гражданин бросил автомобиль и отправился в Курнино пешком.

Подозреваемый полностью признает свою вину.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф