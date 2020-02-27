В Рузаевском районе были обнаружены человеческие останки

На территории Рузаевского района были обнаружены человеческие останки.

Днём 25 февраля возле села Левжа Рузаевского района при проведении земляных работ были обнаружены фрагменты человеческих костей.

Останки будут направлены на медико-криминалистическую экспертизу, которая позволит установить давность захоронения.

Сотрудники следственных органов в настоящее время проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что неизвестный мошенник ограбил предпринимателя из Саранска.

Источник: mordovia.sledcom.ru