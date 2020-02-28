В Атюрьевском районе в результате ДТП пострадали шесть человек

В Атюрьевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек.

Указанное происшествие произошло днём 27 февраля на 49-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 21-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта» в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и опрокинулось.

В результате ДТП пострадали водитель «Лады» и пять его пассажиров, среди которых два несовершеннолетних парня.

Известно, что за последний год 21-летний автомобилист четыре раза привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф