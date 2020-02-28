Два уроженца Ростовской области подозреваются в сбыте фальшивых денег на территории Мордовии

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух уроженцев Ростовской области, которые подозреваются в сбыте поддельных денежных средств на территории Мордовии.

17 февраля стражи порядка получили сообщение о том, что в нескольких торговых заведениях, расположенных на территории Мордовии, были выявлены поддельные денежные купюры номиналом 5 тыс. рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что к сбыту фальшивых банкнот причастны два уроженца Ростовской области 30- и 32-летнего возраста. Выяснилось, что мужчины специально приехали в Мордовию для того, чтобы сбыть поддельные денежные средства, которые они ранее приобрели у неустановленных лиц. Уроженцы Ростовской области покупали дешевые товары, дабы получить сдачу настоящими деньгами.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф