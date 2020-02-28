Главу Теньгушевского района заподозрили в мошенничестве

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении главы районной администрации, который подозревается в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в декабре 2017 года глава администрации Теньгушевского района, используя служебное положение, похитил бюджетные денежные средства в размере более 1 млн рублей. Деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела в отношении главы Теньгушевского района продолжается.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru