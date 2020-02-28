Четыре жителя Рузаевки за одну ночь попытались угнать три автомобиля

В Рузаевке четыре местных жителя за одну ночь попытались угнать три автомобиля.

В ночное время суток четыре жителя Рузаевки, возраст которых составляет 18 и 19 лет, решили угнать автомобиль, чтобы покататься. На бульваре Горшкова молодые люди заметили машину марки ВАЗ-21093. Транспортное средство законный владелец не запер. Парни попытались завести автомобиль, но это им не удалось. Молодые люди откатили транспортное средство, а затем оставили его, отправившись на дальнейшие поиски.

На другой улице горожане заметили два автомобиля упомянутой марки. Молодые люди вновь попытались завести транспортные средства, но у них ничего так и не вышло.

Парни были привлечены к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф