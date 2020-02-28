В Мордовии осудили жителя Саратовской области, ударившего ножом собутыльника

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Саратовской области, который ударил ножом мужчину.

В начале июля прошлого года 45-летний житель Саратовской области приехал в Ковылкино на заработки. Мужчина собирался работать на строительном объекте. Накануне первого рабочего дня гражданин, находясь на съемной квартире, распивал алкогольные напитки в компании 33-летнего жителя Саранска, который должен был трудиться вместе с ним. В ходе попойки младший участник застолья оскорбительно высказался о матери собутыльника. В ответ на это житель Саратовской области ударил обидчика ножом в живот.

Пострадавший был экстренно госпитализирован. Врачи спасли мужчину.

Решением суда в отношении жителя Саратовской области была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф