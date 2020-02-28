В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в повреждении шлагбаума

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в повреждении шлагбаума.

Утром 18 февраля неизвестный гражданин повредил шлагбаум возле многоквартирного дома, расположенного по адресу – улица Волгоградская. Мужчина был одет в куртку с капюшоном черного цвета, оранжевый свитер и темные штаны. Известно, что гражданин может передвигаться на автомобиле марки «Ситроен» черного цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личности или местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-84, 29-77-88 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф