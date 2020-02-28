В Атяшевском районе в 2019 году снизился уровень подростковой преступности

Прокурор Атяшевского района Дмитрий Бикеев принял участие в расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое прошло под председательством заместителя главы указанного района по социальной сфере.

В ходе заседания были подведены итоги работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за прошлый год, и поставлены задачи на 2020 год.

Было отмечено, что по результатам совместных мероприятий субъектов системы профилактики уровень подростковой преступности в районе по результатам прошлого года снизился на 75%.

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Источник: prokrm.ru