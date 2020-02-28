Прокуратура Мордовии оспорила незаконную сделку о передаче в аренду муниципального имущества

Прокуратура Мордовии в арбитражном суде оспорила сделку о передаче в аренду муниципального имущества с нарушением закона.

Представители ведомства выяснили, что администрация Красномайского сельского поселения Кочкуровского района вопреки требованиям законодательства о защите конкуренции передала для использования индивидуальному предпринимателю помещение, являющееся муниципальной собственностью, без проведения торгов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru