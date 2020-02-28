В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме

В Саранске произошел пожар в жилом доме.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 28 февраля. Огонь вспыхнул в жилом доме №2а, расположенном по адресу – улица Лесная. Пламя повредило подоконник на площади 1 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Лямбирском районе недавно произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Источник: 13.mchs.gov.ru