Жителя Саранска осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

В Мордовии был осужден 41-летний житель Саранска, который несколько раз садился за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Вечером 9 декабря прошлого года на территории села Кемля Ичалковского района сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки «Лада-Приора», за рулем которого находился 41-летний житель Саранска, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. Утром 13 декабря транспортное средство под управлением указанного мужчины вновь было остановлено стражами порядка в упомянутом населенном пункте. На этот раз нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Было установлено, что ранее автомобилист четыре раза привлекался к ответственности за аналогичные нарушения.

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Источник: prokrm.ru