В Саранске произошел пожар в расселенном доме

В Саранске загорелся мусор в расселенном доме.

Происшествие произошло днём 27 февраля. На улице Коммунистической загорелся мусор в расселенном многоквартирном доме №121.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Огонь уничтожил мусор на площади 5 квадратных метров.

Причина пожара в расселенном доме в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru