В Мордовию прибыли новые патрульные машины

Госавтоинспекция МВД по Мордовии получила новые патрульные автомобили марки «Шкода».

Патрульные машины отличаются от обычных комплектаций наличием специальных технических устройств, среди которых радиостанции, планшеты, подключенные к необходимым в работе базам данных, сигнальные устройства, а также комплекты для оказания первой медицинской помощи.

Транспортные средства были предоставлены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, стражи порядка получили приборы для измерения ровности дорожного покрытия и обочин, устройства для измерения освещенности дорог, средства технического диагностирования рулевого управления транспортных средств, приборы технического диагностирования тормозных систем, определители дымности в отработавших газах двигателей, средства диагностирования внешних световых приборов и шин, а также приборы для измерения линейных размеров дорог и обочин.

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Источник: 13.мвд.рф