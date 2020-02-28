Неизвестный мошенник ограбил 21-летнюю жительницу Мордовии

В Мордовии 21-летняя местная жительница была ограблена неизвестным мошенником.

Недавно 21-летняя жительница посёлка Потьма Зубово-Полянского района по совету некоего инструктора, который в итоге оказался мошенником, оформила кредит, чтобы принять участие в торгах на электронном валютном рынке. Девушка сообщила преступнику номер своей банковской карты. Затем жительница Мордовии обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в сумме 128,9 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф