Владимир Волков одобрил благоустройство пространства вокруг реки Саранки

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с руководителем Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александром Бариновым и начальником Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Александром Орнатским.

В ходе указанной встречи было отмечено, что в нынешнем году в республике в рамках реализации национального проекта «Экология» будут завершены берегоукрепительные работы на реке Мокша в Теньгушевском районе, а на следующий год запланирована расчистка реки в Краснослободском, Ковылкинском, Ельниковском, Темниковском и Теньгушевском районах. Кроме того, по поручению Владимира Волкова в нацпроект будут включены мероприятия по расчистке русла реки Саранка.

Глава Мордовии отметил, что при подготовке окончательного проекта по обустройству Саранки необходимо учесть замечания и предложения, поступившие от представителей общественности и молодых архитекторов. Владимир Волков согласен с инициативой горожан, предусматривающей обустройство общественной территории в районе данной реки.

По информации «Известий Мордовии».

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