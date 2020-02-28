Первого марта появится прямой авиарейс между Саранском и Сочи

Первого марта авиакомпания «РусЛайн» запустит рейсы, которые обеспечат прямое авиасообщение между Саранском и двумя городами.

Самолеты до Екатеринбурга и Сочи будут летать по средам и воскресеньям. Перелеты будут осуществляться на канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Салон данных воздушных судов рассчитан на 50 мест.

Минимальная стоимость билета до Екатеринбурга составит 2500 рублей. До Сочи жители Саранска смогут долететь минимум за 4500 рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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