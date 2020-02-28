В 2020 году в Мордовии продолжат ремонтировать и строить дороги

Стали известны планы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Мордовии на текущий год.

В нынешнем году на строительство и ремонт дорог в Саранской агломерации, в состав которой входит и Рузаевка, будут потрачены денежные средства в сумме 630 млн рублей.

В текущем году продолжится строительство обхода Рузаевки и дороги по улице Строительной в Саранске, которая свяжет Химмаш и Светотехстрой.

Ещё 1,5 млрд рублей будет потрачено на ремонт региональных дорог.

По информации «Известий Мордовии».

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