59-летнего жителя Саранска осудили за убийство знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении 59-летнего местного жителя, который убил своего знакомого.

27 октября прошлого года 59-летний гражданин, находясь в одной из квартир жилого дома №2, расположенного по адресу – улица Войнова, в компании своего знакомого распивал алкогольные напитки. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 59-летний горожанин несколько раз ударил оппонента ножом. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Решением Пролетарского районного суда Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: prokrm.ru