Полицейские разыскивают жителя Темникова, пропавшего без вести в 1998 году

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать жителя Мордовии, который пропал без вести более 20 лет назад.

Ершков Сергей Григорьевич 1958 года рождения, который является жителем Темникова, в июне 1998 года на рейсовом автобусе выехал в Московскую область. С тех пор какая-либо информация о местонахождении мужчины отсутствует.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится разыскиваемый житель Темникова, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(83445) 2-60-76, 2-15-98 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф